Comunali, Uniti per la Costituzione in piazza con gli artisti di strada: “Regolamento repressivo, lo cancelleremo”

Genova. Un pomeriggio di festa e impegno politico quello che oggi pomeriggio ha organizzato Uniti per la Costituzione a De Ferrari insieme ad alcuni artisti di strada che durante la giornata si sono esibiti tra una folla di attivisti, curiosi e turisti.

La giornata, guidata da Mattia Crucioli, candidato sindaco per UplC, ha dato il via all’ultima settimana di campagna elettorale con l’impegno di cancellare il nuovo regolamento sull’arte di strada deciso dall’attuale amministrazione comunale oggi uscente. “Oggi in piazza abbiamo voluto dare un segnale che la politica non deve essere per forza noiosa – ha commentato Crucioli – Abbiamo voluto avere dei poeti che recitavano qua in piazza, riappropriarsi di questi spazi bellissimi con poesia e musica. Tutto ovviamente con temi che hanno come centro la libertà, la libertà di espressione, di parola, il coinvolgimento, che poi è quello che significa fare politica secondo noi”.

