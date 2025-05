De Benedetto: “Straordinaria risposta della città a un presidio costituzionale senza logiche di partito”

“E’ stata una straordinaria risposta della città di fronte a temi importanti e fondamentali, prima di tutto la serena fermezza di fronte al tentativo di negarne l’anima profondamente democratica, ma anche la pace, il dramma di Gaza, la negazione alla politica della spesa militare”. Interviene così Nicola De Benedetto, segretario provinciale di Sinistra italiana – Avs, a commento della manifestazione promossa ieri da Anpi e partecipata dalle forze del centrosinistra e da numerosi associazioni spezzine.

“La partecipazione non ha riguardato solo i partiti o le associazioni sindacali, ma si è estesa naturalmente in tutte le vie, attraversate da un grande senso di speranza collettivo, coinvolgendo giovani o meno giovani, che insieme hanno difeso la dignità della Costituzione italiana. Risultano in questo senso eloquenti gli attacchi a Peracchini da parte di Fratelli d’Italia, poiché è del tutto evidente – afferma De Benedetto – che quello di ieri sia stato un presidio costituzionale aperto, non riconducibile alla contrapposizione di logiche partitiche, ma che attiene a valori più alti e fondanti, sui cui tutti dovrebbero riflettere e che tutti dovrebbero condividere”.

L’articolo Manfredi in pista a Cremona per il debutto europeo della categoria Bagger proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com