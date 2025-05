Diga Perfigli, il presidio lungo l’Entella: “Non murateci vivi”

Chiavari. Si è svolto questa mattina, sul lungo Entella, un presidio promosso da Impegno Comune con i cittadini e residenti della zona interessata dai lavori della cosiddetta “Diga Perfigli”. La partecipazione è stata ampia e sentita: molte persone hanno voluto essere presenti per portare all’attenzione delle istituzioni la situazione che stanno vivendo da anni.

“L’iniziativa nasce con uno spirito costruttivo e propositivo – si legge nella nota stampa diramata dopo il presidio – Ciò che si chiede, attraverso una lettera aperta sottoscritta da decine di cittadini e che sarà protocollata nei prossimi giorni presso Comune di Chiavari e Città Metropolitana, è un confronto reale per valutare migliorie o modifiche in corso d’opera che permettano di tutelare il diritto alla mobilità e alla qualità della vita, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. La chiusura di passaggi, l’elevazione di nuovi muri e la mancanza di comunicazione hanno generato non solo disagio, ma anche una forte sensazione di isolamento. Alcuni residenti si sono trovati improvvisamente con limitazioni gravi negli spostamenti, a volte senza alternative praticabili”.

