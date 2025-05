La giunta regionale ligure ha approvato il protocollo d’intesa che permette l’attivazione di nuovi servizi sanitari nell’ambito della sperimentazione della “Farmacia dei Servizi”, in collaborazione con Federfarma, Assofarm, l’Ordine dei Farmacisti, e le Aziende Sanitarie Locali. I protocolli, in vigore fino al 31 dicembre 2025, riguardano le seguenti aree di prevenzione e monitoraggio: screening del diabete, monitoraggio di pazienti in trattamento con farmaci ipolipidemizzanti, screening dell’ipercolesterolemia non nota.

“Il diabete è una delle patologie croniche più diffuse e con il maggiore impatto sulla qualità della vita delle persone – afferma in una nota l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò – e poterlo individuare precocemente significa intervenire prima che si manifestino complicanze, migliorando davvero la salute di una parte molto ampia della popolazione”.

L’articolo Farmacie liguri, ok ad attivazione screening diabete e ipercolesterolomia non nota proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com