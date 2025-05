Finale salvo, impresa da “tinkerman” per Giancarlo Delfino

Ventimiglia. Il Finale è salvo, seconda impresa consecutiva sulla panchina giallorossa per Delfino. Contro il Ventimiglia arriva un’altra vittoria, questa volta di misura, dopo il 3-1 al Borel della gara d’andata. In gol quest’oggi Nazarenko, a consolidare il punteggio (0-1) verso il tramonto della partita per mettere in cassaforte una salvezza tanto agognata quanto meritata.

Non è stata un’annata facile per la squadra finalese, che si è trovata anche in questa stagione a lottare per mantenere la categoria. E il ritorno di Delfino, esattamente come nello scorso anno, ha aiutato il club a rimanere in Promozione: “L’avevo detto a questi ragazzi, per loro e per la squadra ci sarei sempre stato”, queste le dichiarazioni al termine del match dell’allenatore, entusiasta per il risultato appena ottenuto con dedica speciale: “Questa vittoria è per Aldo Iannotta, gli siamo vicini in un momento delicato che sta attraversando”.

