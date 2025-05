Fra una settimana Spezia-Catanzaro: inizia la fase di prelazione

Spezia Calcio comunica che “a partire dalle ore 16:00 di lunedì 19 maggio e fino alle ore 23:59 di mercoledì 21 maggio, sarà attiva la fase di prelazione per l’acquisto dei biglietti per la gara di semifinale playoff Spezia-Catanzaro, in programma allo stadio “Alberto Picco” alle 19:30 di domenica 25 maggio. Questa fase sarà dedicata esclusivamente a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2024-2025 e ai sottoscrittori del miniabbonamento per sette gare”.

Il club sottolinea inoltre che “la seconda fase di vendita inizierà giovedì 22 maggio alle ore 12:00 con le modalità che verranno rese note a seguito della riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), che deciderà anche in merito alle modalità di vendita relative al settore ospiti. Seguirà pertanto un nuovo comunicato per indicare modalità e tempistiche”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com