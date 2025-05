I tifosi dello Spezia si preparano per la trasferta di Catanzaro ma la prevendita al momento è sospesa

I più spregiudicati hanno acquistato i biglietti aerei per Lamezia Terme ancor prima di sapere come sarebbe finita fra Catanzaro e Cesena, mentre gli altri da ieri sera stanno consultando orari e prezzi (nel frattempo schizzati alle stelle). La Curva Ferrovia invece ha già allestito un pullman mentre pulmini e auto sono in via di definizione. Insomma, la marcia di avvicinamento dei tifosi dello Spezia in vista dell’andata della semifinale playoff del Ceravolo in programma mercoledì sera è già iniziata mentre si sbloccherà solo nelle prossime ore la prevendita dei tagliandi. Il Catanzaro infatti tramite il proprio sito informa che “Per la tifoseria ospite, in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa. I dettagli per il settore Curva EST saranno quindi comunicati successivamente”. I biglietti saranno acquistabili sul circuito Ticketone a 16,50 euro più prevendita.

