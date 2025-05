Lavagna: incidente in via Tigula, grave ragazza; in codice rosso al San Martino

Incidente stradale questa mattina alle 5.30 a Lavagna in via Tigula, una strada che porta a Santa Giulia. Un’auto avrebbe perso il controllo in un incidente autonomo. A bordo due giovani. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Verde di Lavagna. La ragazza ha subito un grave trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica ed i motivi che hanno provocato l’incidente. Forse un colpo di sonno.

