Manfredi in pista a Cremona per il debutto europeo della categoria Bagger

Nel fine settimana 24-25 maggio il Cremona Circuit sarà teatro del round inaugurale della Bagger Racing European Cup, una categoria al debutto nel panorama motociclistico europeo, e che farà il suo ingresso ufficiale anche nel Motomondiale a partire dal 2026. Tra i protagonisti di questa nuova avventura anche il pilota spezzino Kevin Manfredi, che sarà al via del primo round della stagione 2025 in sella a una Harley-Davidson gestita dal team di Rubén Xaux, che per l’occasione sarà anche suo compagno di squadra.

“Ho corso in molte categorie: dal CIV all’Endurance, dal BSB alla MotoE, con moto di ogni cilindrata. Ma avevo un sogno nel cassetto: correre nella Bagger – dichiara Manfredi -. Quando si è presentata l’occasione di farlo proprio in Italia, nel round inaugurale della Bagger Racing Europe, non ci ho pensato due volte. Sarò in pista con il team di Rubén Xaux, al fianco di un vero specialista della disciplina, oltre che grande campione della Superbike e della MotoGP. Ringrazio lui, Bruno Sandrini e lo SH Group per avermi messo a disposizione questa ‘navicella spaziale’. Avere Rubén come compagno di squadra è un enorme vantaggio: potrò apprendere rapidamente lo stile di guida e le peculiarità di questa moto. Non vedo l’ora di scendere in pista per la mia prima esperienza su una Bagger”.

