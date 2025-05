Miracolo Sampdoria: penalizzazione per il Brescia, blucerchiati ai play out. Terremoto in Serie B

Genova. Terremoto in serie B. Dopo il finale drammatico, per la Sampdoria, retrocessa sul campo in serie C, potrebbe arrivare una seconda possibilità. Il Brescia, infatti, potrebbe essere colpito da una penalizzazione (si parla di 4 punti) cosa che potrebbe modificare radicalmente la classifica al termine del campionato e gli esiti nelle zone basse.

Con questa decurtazione di punti, il Brescia scivolerebbe in terzultima posizione, retrocedendo così in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Di conseguenza, Frosinone, Salernitana e Sampdoria scalerebbero di una posizione: il Frosinone otterrebbe la salvezza diretta, la Salernitana accederebbe al playout con un piazzamento migliore, mentre la Sampdoria verrebbe riammessa allo spareggio salvezza, sfuggendo per un soffio alla discesa in C.

