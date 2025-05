Municipi, Bavoso: “Basta scelte non condivise. Alla Foce vorrei una spiaggia accessibile a tutti”

Genova. In vista delle elezioni amministrative, Genova24 ha intervistato Angiola Bavoso, candidata alla presidenza del Municipio Medio Levante per la coalizione di centrosinistra. Tra i temi affrontati la rivoluzione urbanistica alla Foce, la gestione dei giardini Govi, la riqualificazione dello stadio Carlini e il futuro delle aree universitarie dell’ex facoltà di Ingegneria in Albaro.

Angiola Bavoso, insegnante, eletta nel 2022 consigliera municipale col Partito Democratico, è stata scelta per tentare l’impresa di riportare il municipio sotto la gestione progressista.

