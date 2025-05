Municipi: le interviste ad Anna Palmieri e Angiola Bavoso, candidate presidente per il Medio Levante

Genova. Non solo candidati sindaci: alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio i genovesi saranno chiamati al voto anche per eleggere i nuovi presidenti dei nove Municipi cittadini e la relativa composizione dei consigli municipali. Genova24 ha deciso di dare spazio anche ai candidati presidenti, in uno speciale in cui abbiamo messo a confronto sugli stessi temi i rappresentanti di centrodestra e di centrosinistra per capire meglio il programma messo a punto per amministrare il territorio.

Nel municipio Medio Levante, procedendo in ordine alfabetico, la consigliera del Pd Angiola Bavoso tenterà di scalzare Anna Palmieri, presidente uscente ed esponente di Fratelli d’Italia. Tra i temi più rilevanti che abbiamo discusso le sfide della viabilità in zona Foce, lo scontro sulla riqualificazione dei giardini Govi nei pressi di corso Italia, il futuro dello stadio Carlini e quello delle aree dell’ex facoltà di Ingegneria in Albaro che tra pochi anni saranno liberate dall’Università.

