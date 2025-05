Nuvole al mattino, attese schiarite dal pomeriggio

Un richiamo umido meridionale nei bassi strati determina addensamenti irregolari più compatti in mattinata specie a ridosso dei rilievi e su estremo Levante dove non si escludono locali piovaschi. Nel corso della giornata ampie schiarite sulla costa seppur con qualche velatura, addensamenti sui rilievi con possibili brevi e isolati rovesci. In serata addensamenti di nubi basse fino a cielo molto nuvoloso o coperto: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli o moderati meridionali con locali rinforzi specie su rilievi e versanti padani dal pomeriggio

