Parcheggio Piazza Bacigalupi, dall’incontro organizzato da “Lerici da difendere” la richiesta di un referendum

Venerdì pomeriggio il gruppo “Lerici da difendere” ha organizzato al Circolo Endas di Via Fornara un incontro che aveva quale tema principe il parcheggio sotterraneo che l’amministrazione comunale ha in programma di realizzare in Piazza Bacigalupi. A introdurre l’incontro Bernardo Ratti, riferimento del gruppo in consiglio comunale, mentre Giuliano Colomban ha fornito una serie di spiegazioni tecniche, corredate da diapositive e documentazione. “È evidente, anche alla luce delle dichiarazioni ufficiali del Comune, che si tratterebbe di un parcheggio ad uso quasi esclusivo per non residenti, con sicuri disagi per traffico e lavori di anni, senza contare l’impatto ambientale. Oltretutto dalla relazione geologica si evince che il parcheggio dovrebbe essere di ben cinque piani”, affermano dal gruppo nel resoconto sull’iniziativa. “Nel corso dell’assemblea, cha visto oltre sessanta partecipanti, sono stati numerosi gli interventi contrari al progetto da parte dei cittadini, che hanno anche evidenziato l’assoluta mancanza di informazioni da parte dell’amministrazione – leggiamo ancora -. E oltre alla contrarietà per un progetto simile, che porterebbe un traffico ingestibile in pieno centro, è emersa anche la richiesta di organizzare un referendum sul progetto”. Come anche, spiegano ancora dal gruppo, la richiesta che, se parcheggio sarà, sia esclusivamente per residenti, ed è stato proposto di garantire la sostenibilità finanziaria dell’intervento, per il quale Palazzo civico è invece orientato a seguire il modello della finanza di progetto o simili, vendendo stalli/box a residenti/proprietari di seconde case. Nel corso dell’iniziativa, informano ancora dal gruppo, è emersa anche la preoccupazione che, in una prima fase post realizzazione dell’opera, i posti per residenti possano essere meno di quelli attualmente esistenti in Piazza Bacigalupi.

