Playoff Promozione, al Corrent la finale per l’Eccelenza: il LIVE di Carcarese-Sestrese

Carcare. Sfida da dentro o fuori al Corrent: chi passa vola in finalissima regionale con il Vallescrivia e può ancora sperare nel salto di categoria, l’altra squadra invece rimane con l’amarezza di essere arrivata ad un passo dall’Eccellenza. È tutto questo Carcarese-Sestrese, finale playoff del girone A di Promozione, una partita che si prospetta ad alta tensione.

Due i risultati possibili per la Carcarese che, dato il miglior piazzamento in campionato (è arrivata seconda), passerebbe il turno non solo in caso di vittoria ma anche con un pari dopo i tempi supplementari. Così come successo domenica scorsa proprio alla Sestrese, che ha avuto accesso alla sfida odierna grazie all’1 a 1 contro il Pontelungo.

