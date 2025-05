Rapallo: “Incontro sul “Fine vita ” di altissimo livello. Grazie”

Da Stefano Chiesa, segretario cittadino di”Azione Rapallo”

Azione Rapallo ringrazia infinitamente per l’incontro ad altissimo livello che si è svolto ieri sul ” fine vita” a Rapallo presso l’hotel Europa, ringrazia l’ Ucid, l’ Avvocato Mentore Campodonico, le Autorevolissime Relatrici Costituzionaliste , il Moderatore Don Federico Picchetto, davvero grazie per aver portato a Rapallo una tematica delicatissima e cogente come il ” fine vita” – legislazione .

Ciononostante corre l’obbligo, bisogna chiarire fin da subito che i richiedenti una eventuale Legge, disegno di legge, le Associazioni varie ed intellettuali usino il termine ” diritto al suicidio” e non ” diritto a morire” , è fondamentale costituzionalmente dibattendo, fondamentale!

I legislatori non possono cadere, non devono poter cadere in questo tranello, in quanto, morire è e deve rimanere in termini un evento naturale. Certo può essere causato da infinite cause compresi l’omicidio, il suicidio, il suicidio assistito, etc etc ma non possiamo usare la parola morire in diritto di ” richiedere l’induzione alla propria morte ” , quello è eventualmente, speriamo di no, diritto a ricevere il suicidio medicalmente assistito. C’è molto altro da approfondire in etimo, in etica e ontologicamente, ma per ora ci limitiamo a questo.

Grazie comunque per il proficuo incontro, su quanto sostenuto ieri pomeriggio siamo tutti d’accordo , può sussistere solo e solamente il diritto a vivere, non altro in antitesi.Azione Rapallo auspica che Regione Liguria non segua in futuro esempi scellerati ed inammissibili come la Toscana e che la Corte Costituzionale si imponga fin da subito nel riportare nel giusto alveo gli aspetti legislativi nonché eventuali decretini territoriali attuativi. Non seguiremo promulgazioni scellerate come ad esempio l’Olanda, dove si vorrebbe ora fare ” retromarcia” , ma come potete ben immaginare quando il dado è tratto non è facilissimo ritornare sui propri passi in materia legislativa. Eventuali rari casi particolarissimi , unici e peculiari potranno certamente trovare adeguatezza di presa in carico trattazione e risoluzione attraverso Commissioni ad hoc , nonché procedimenti derivanti.

Ancora grazie a tutte le Autorevolissime Relatrici ,al paziente Moderatore ed Organizzatori Tutti.

