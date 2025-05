Regata delle Repubbliche Marinare, Genova trionfa: è il quarto titolo consecutivo. Superata Amalfi nella classifica storica

Genova. Ancora un successo per Genova nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Nella 70ª edizione, svoltasi ad Amalfi, infatti, il galeone di San Giorgio ha trionfato al termine di una gara combattuta fino alla fine. La sfida ha visto il galeone genovese duellare a lungo con gli equipaggi di Pisa e Amalfi. Un testa a testa serrato che si è risolto solo nel tratto finale, quando i genovesi hanno dato vita all’allungo decisivo, tagliando per primi il prestigioso traguardo

Questa vittoria conferma il predominio di Genoa negli ultimi anni in questa manifestazione. Si tratta infatti del quarto successo consecutivo per Genova e del quinto nelle ultime sei edizioni della regata storica La classifica finale ha visto Amalfi piazzarsi al secondo posto, seguita da Pisa in terza posizione. Ultima è arrivata Venezia, con un distacco decisamente marcato.

