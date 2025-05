Rete antifascista: “Esempio di mobilitazione unitaria”, Casa Pound: “Nessuno può impedirci di stare in piazza”

Una “giornata storica da esempio concreto di democrazia partecipata” per la rete della manifestazione “Insieme per la Costituzione, ora e sempre resistenza” e “un corteo accolto con applausi e partecipazione dai cittadini” per Casa Pound. Il sabato della Spezia accompagnato da fortissime tensioni è andato in archivio senza scontri e contatti fra i due cortei portati a termine con la soddisfazione dei rispettivi organizzatori.

Parlano infatti di “Un corteo colorato, pacifico e determinato, che ha attraversato le vie della città per ribadire con forza i valori dell’antifascismo, della Costituzione, della giustizia sociale e della libertà” associazioni e Partiti Antifascisti della Spezia che hanno portato in strada circa cinquemila persone. “Una manifestazione riuscita, grazie all’organizzazione precisa e condivisa dei promotori, e alla grande responsabilità e consapevolezza delle migliaia di manifestanti che hanno reso la giornata un esempio concreto di democrazia partecipata. Grazie a tutta la cittadinanza spezzina per la risposta forte e chiara: La Spezia è antifascista, e continua a confermare la sua storia di città aperta, plurale, solidale e antirazzista. Resta, però, l’affronto alla città – si legge ancora nella nota conclusiva – rappresentato dall’autorizzazione concessa dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza alla sfilata di CasaPound, una formazione neofascista in aperta contraddizione con i valori della nostra Repubblica e con la storia democratica della nostra comunità. Oggi, 17 maggio 2025, è una data che resterà nella memoria della città, come esempio di mobilitazione unitaria e civile in difesa dei principi fondanti della nostra convivenza”.

Sul fronte opposto il movimento di estrema destra, che ha riunito circa trecento persone, sottolinea come “Nonostante i tentativi di boicottare la manifestazione e l’allarmismo lanciato vergognosamente anche dalle autorità cittadine, Sindaco compreso, la città di La Spezia ha accolto il nostro corteo con applausi e la partecipazione dei cittadini. Gli unici momenti di tensione – aggiunge Luca Marsella, portavoce di CasaPound – ci sono stati quando il corteo antifascista ha provato ad avvicinarsi alla piazza, dove stavamo tenendo il comizio di conclusione del corteo, probabilmente con l’intenzione di intimidire i cittadini presenti, e al punto di ritrovo a fine manifestazione”. “Lo ribadiamo ora come lo abbiamo ribadito nei giorni scorsi: nessuno può impedirci di manifestare, né ora né mai. Abbiamo ristabilito un principio – conclude – nessuno può impedirci di stare in piazza. E non saranno né ordinanze né, tanto meno, minacce a fermarci”.

