Scompare l’Unitre a Varazze, il consigliere Cerruti: “Molto preoccupati”

Varazze. “Siamo molto preoccupati per la situazione e il futuro dell’ UNITRE Varazze, una associazione che negli anni passati è sempre stata un fiore all’occhiello della nostra città con oltre 400 iscritti e con decine di corsi proposti, una associazione di importanza fondamentale per la socialità dei nostri concittadini e dei turisti, specie per i tanti anziani che giornalmente la frequentavano e per i pochi che oggigiorno la frequentano”.

Così Gianantonio Cerruti consigliere di opposizione del gruppo di minoranza “Varazze Domani” in merito alla situazione che riguarda l’Università della Terza Età, che chiude i battenti dopo tanti anni di attività.

» leggi tutto su www.ivg.it