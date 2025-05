Spotornese, Cosentino commenta la retrocessione: “Rammarico enorme, ritorno non giocato alla morte come lo Sciarbo&Cogo”

Quiliano. La Spotornese non riesce nell’impresa e retrocede in Seconda Categoria. Una serata dolorosa per i biancazzurri che, trovandosi in vantaggio al primo quarto d’ora di gara, non riescono poi a resistere venendo rimontati 3-1 dallo Sciarbo&Cogo.

“In 20 minuti la partita si era messa anche abbastanza bene col gol su rigore. Poi un calo difficile da spiegare sinceramente, perché abbiamo preso due gol sciocchi, due gol che non bisogna prendere – commenta un rammaricato Andrea Cosentino -. Abbiamo avuto ancora la possibilità di rientrare in partita con un rigore di Metalla, ma poi l’errore sul rigore e il terzo gol subito dopo, per un altro nostro errore, ci ha tagliato sicuramente le gambe. C’è tanto rammarico, perché era alla nostra portata, alla luce anche della partita d’andata dove sicuramente meritavamo qualcosina in più. Però purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio e stasera, per noi, è solo brutto”.

