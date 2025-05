Turismo: fine settimana vivace, ma condizionato dal meteo

Un tempo bizzarro, con larghe schiarite ma anche pioggia e mare mosso, ha condizionato il fine settimana. Traffico intenso verso il Nord fin da metà mattina. Il pienone lo fatto come sempre Portofino dove questa mattina erano anche alla fonda due navi da crociera. Altrove il turismo è condizionato non tanto dalle seconde case, quanto dalle case vacanza che hanno avuto il merito di diminuire l’enorme divario delle presenze tra la bella stagione e quella invernale; ossia hanno aiutato, come si suol dire, a destagionalizzare il turismo. “Chiavari in fiore” ha attirato molti turisti sia sabato sia oggi vivacizzando il centro storico. Rapallo purtroppo ha trasferito il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo in una zona periferica del lungomare. Pienone in particolare a Camogli e nel centro storico e lungomare di Sestri Levante.

» leggi tutto su www.levantenews.it