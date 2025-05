Vittoria a Oristanio per uno Spezia Women sempre più vicino alla promozione in B

Vittoria per 2 a 0 a Oristanio per lo Spezia Women di fronte alle padrone di casa della Tharros. In rete in terra sarda Pozzi, che ha trovato il gol concludendo al volo su cross dell’altra terzina Monetini, e Codecà, su invito di Lovecchio. Tre punti sudati e che avvicinano ulteriormente le ragazze di Salterio alla Serie B: ora la classifica dice +4 sulla Pro Sesto seconda, con due partite al termine del calendario del girone A della C femminile. Prossimo impegno domenica 25 al “Marchini” di Castelnuovo Magra, dove arriverà Ivrea. Occasione per la quale la compagine di casa attende il pubblico delle grandi occasioni, per stare a fianco della prima squadra e anche per rivolgere il suo attaccamento alla formazione juniores, che al primo anno di attività ha portato a casa campionato e Coppa Liguria.

Qua tabellino della partita:

