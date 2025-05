Yacht&Garden, oltre 10mila visitatori per la mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo e al classic boat show

Genova. Oltre 10.000 visitatori, più di 150 espositori qualificati provenienti da tutta Italia, oltre 30 eventi collaterali dedicati alla cultura del verde e del mare, 30 barche d’epoca per la terza edizione del Classic Boat Show: chiude con grande successo al Marina Genova la diciassettesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore.

Per tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, tra i moli e le banchine di Marina Genova, gli appassionati di mare, natura e giardinaggio hanno potuto scoprire piante, fiori ed essenze adatti al giardino mediterraneo e tante proposte per acquisti green. Per l’occasione, al Marina sono state inoltre ormeggiate imbarcazioni classiche e d’epoca, a vela e a motore, di particolare prestigio, anche con l’apporto della Marina Militare, con le sue imbarcazioni e i suoi corpi speciali.

