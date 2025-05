Azzurro Pesce d’Autore, ad Andora il convegno “I porti turistici di tutti, anche di chi non ha una barca”

Andora. Venerdì 23 Maggio alle ore 10.30 presso il PalAzzurro, prima del taglio del nastro di Azzurro Pesce d’Autore, nella splendida cornice della Marina Andora in Liguria, si terrà un evento firmato Blue Marina Awards dedicato ai porti e agli approdi turistici che fanno dell’accoglienza, della sostenibilità, dell’innovazione e della inclusività la propria mission.

Il convegno Blue Marina Awards a Marina di Andora è un evento dedicato a promuovere l’inclusività, la sostenibilità e l’innovazione nei porti turistici italiani. Il tema centrale, “I porti turistici di tutti, anche di chi non ha una barca”, sottolinea l’importanza di rendere i porti accessibili e accoglienti per l’intera comunità, non solo per i diportisti.

