Ceravolo da grandi occasioni, contro lo Spezia si va verso il tutto esaurito

Sarà un Ceravolo da grandi occasioni quello che mercoledì sera ospiterà lo Spezia di Luca D’Angelo per l’andata della semifinale playoff della Serie B. Dopo i buoni numeri per la sfida da dentro o fuori contro il Cesena, il pubblico di Catanzaro ha risposto presente in queste prime ore di vendita per la gara contro le Aquile, che molto probabilmente andrà tutta esaurita entro la giornata di domani.

Alla vigilia del match, martedì, si aprirà la seconda fase di vendita, quella libera dopo la prelazione per gli abbonati, che sarà un vero e proprio assalto al biglietto rimasto visto il tanto entusiasmo in città. “Mi auguro allo stadio ci siano ancora 10mila persone, non di più perché portano male. Lo stadio pieno porta male, quei 3500 in più che verrebbero magari sono quelli che poi parlano”, aveva detto in conferenza stampa Pietro Iemmello dopo la partita vinta contro il Cesena. Ma questa volta il suo pubblico non pare aver voglia di ascoltarlo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com