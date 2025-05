Chiacchiere e coccole, Nausicaa vi aspetta al gattile di San Venerio

Golosa di pappa e coccole e decisamente ciarliera: lei è Nausicaa, una delle mice ospiti del canile e gattile comunale di San Venerio. “È una grande chiacchierona e impicciona, richiede spesso attenzioni e vi seguirà ovunque andrete, sia che vi conosca sia che siate per lei degli estranei – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura -. È anche una grande amante del cibo, un po’ meno degli altri gatti: le coccole sono tutte sue, non può riceverle nessun altro! A parte questo suo essere un po’ gelosa, è una bravissima micia che si ambienta anche con i suoi simili sebbene preferisca comunque stare con le persone, soprattutto per fare grandi chiacchierate”.

Questa simpatica e socievole gattina adulta dal nome omerico cerca adozione, “in modo da poter continuare a chiacchierare più privatamente dei gossip del gattile”, suggeriscono dall’Impronta. Se vi va di conoscerla e chiacchierare con lei, mandate un messaggio ad Anna su Whatsapp al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

