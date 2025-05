Comunali, campagna elettorale al rush finale. Salis: “Saremo tra i genovesi”. Piciocchi: “Facciamo un confronto?”

Genova. La campagna elettorale è ufficialmente entrata nel rush finale: sabato scatta il silenzio elettorale e con oggi è iniziato quindi il conto alla rovescia per il voto: sono gli ultimi giorni disponibili portare il proprio programma in giro per Genova, cercando di raccogliere gli ultimi consensi. Si voterà tra sei giorni: i seggi saranno aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Poi il verdetto delle urne, con l’ipotesi di un possibile ballottaggio tra i due principali candidati.

E, in vista del traguardo, i candidati hanno scelto di lanciare ancora una volta l’ascolto dei territori con appuntamenti, incontri e strette di mano tra i mercati della città. Questa mattina, infatti, Silvia Salis e Pietro Piciocchi si sono alternati, senza mai incontrarsi, tra le bancarella del mercato rionale di via Sertoli a Molassana. Ancora una volta “accerchiati” da sostenitori e cittadini. Un momento di full immersion nella folla, prima di riprendere le diverse agende: Salis tra gli sfollati di via Piacenza, Piciocchi in un confronto con la rete territoriale di Sant’Eusebio.

