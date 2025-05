Dibattiti, approfondimento, cooking show e 12mila ostriche degustate: “Italian Oyster Fest si conferma evento di successo”

Dibatti, seminari di approfondimento, degustazioni – in particolare, sono state circa 12mila le ostriche degustate -, showcooking: questo in breve l’Italian Oyster Fest 2025, tenutasi in passeggiata Morin nei giorni 16, 17 e 18 maggio. “L’Italian Oyster Fest, il festival italiano dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva, si conferma di successo. Tanti i visitatori agli stand: spezzini, italiani e stranieri, data anche la grande presenza di turisti e crocieristi in questi giorni alla Spezia”, leggiamo nella nota che tira le fila della terza edizione della manifestazione, che ha portato alla Spezia aziende produttrici, oltre che dalla Liguria, anche da Sardegna, Puglia, Emilia-Romagna e Veneto.

“Sostenibilità, gusto e accessibilità sono le parole chiave dell’evento che ha proposto tanti appuntamenti per approfondire, conoscere e degustare con consapevolezza – leggiamo ancora -. Gli obiettivi di quest’anno sono stati raggiunti con grande soddisfazione da parte degli organizzatori e gli ostricoltori italiani. Importantissima per il settore la conferma della riduzione dell’aliquota IVA al 10% per le ostriche come ribadito dal sottosegretario Patrizio La Pietra, uno dei risultati maggiormente auspicati dai produttori a fronte dei competitor francesi, portoghesi e spagnoli che hanno già aliquote più basse”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com