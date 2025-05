E’ iniziata la prevendita per il settore ospiti di Catanzaro, al Picco giallorossi solo tesserati

Sul circuito Ticketone ha preso il via la anche la prevendita, senza restrizioni, del settore ospiti del “Ceravolo” (biglietti a 19 euro) dove mercoledì sera si sistemeranno i tifosi dello Spezia che raggiungeranno la Calabria per sostenere gli aquilotti nella sfida di andata delle semifinali playoff per la serie A. In vista della partita di ritorno, in programma domenica sera al Picco e “caratterizzata da profili di rischio” secondo l’Osservatorio, saranno adottate le seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi del settore ospiti esclusivamente per i tesserati, ovunque residenti; implementazione del servizio di stewarding e rafforzamento dei servizi nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

L’articolo Il cortometraggio lunigianese “Nel buio” finalista all’Italian Film Fedic proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com