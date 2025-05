Ferrovia a monte tra Finale e Andora, Scajola: “Far partire i lavori al più presto, dal governo segnali di disponibilità”

Provincia. Sul tema delle infrastrutture, c’è chi “tira il governo per la giacchetta”, e tra questi c’è anche Marco Scajola. L’assessore regionale ai Trasporti, che sta seguendo da vicino tutte le partite sulle opere ferroviarie, lancia un messaggio a Roma: “Speriamo, vogliamo, pretendiamo che i lavori comincino presto. Stiamo anche tirando per la giacchetta il governo affinché possa farci avere quei finanziamenti che noi chiediamo, anche perché i progetti ci sono”.

Uno dei progetti principali su cui la Regione Liguria punta forte è proprio quello del raddoppio della ferrovia tra Finale Ligure e Andora, un’opera strategica, attesa da anni, che dovrebbe eliminare “l’ultima grande strozzatura della linea ferroviaria tirrenica”. Come ricordato in precedenti approfondimenti sul nostro giornale, i lavori potrebbero prendere il via verso la fine 2026. Un’opera ciclopica da 1,8 miliardi di euro, che prevede oltre 30 chilometri di nuovi binari quasi tutti in galleria e la realizzazione di nuove stazioni a Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto e Ceriale.

