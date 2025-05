Gambino (Fdi): “Furto sventato in centro storico grazie a un’operazione lampo della polizia locale”

Genova. “Desidero condividere pubblicamente una testimonianza ricevuta via mail, indirizzata a me e al sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, da parte di un professionista residente nel centro storico. Si tratta di un sentito ringraziamento per una brillante operazione condotta in tempi rapidissimi dal GOCS (Gruppo Operativo Contrasto stupefacenti), divisione del Nucleo Centro Storico (NCS) della Polizia Locale – che, in poche ore, ha individuato il responsabile di un furto in appartamento, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario”.

Così Sergio Gambino, assessore del Comune di Genova alla Sicurezza e Polizia locale e candidato per Fratelli D’Italia alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

