Genova Design Week 2025, al via un’edizione irripetibile tra materia, creatività e nuovi sguardi sulla città

Genova. I riflettori della creatività tornano ad accendersi per la sesta edizione della Genova Design Week, in programma dal 21 al 25 maggio 2025 nel Centro Storico tra eventi diffusi, installazioni immersive, esposizioni negli atri dei palazzi storici, talk e ospiti d’eccezione che per cinque giorni vedranno la rive gauche della città vecchia ospitare grandi nomi dell’architettura, aziende e professionisti del settore e i talenti del domani ai quali, da sempre, la rassegna è dedicata. Cuore pulsante della GDW è infatti il concorso rivolto ai più promettenti designer Under 35 – Flussi Creativi, al quale si affiancano anche quest’anno i contest Container 02 nella nuova area della Darsena, Outodoor senza Confini, l’evento collaterale Design Festival Talk, con tre big dell’architettura come Massimo Adiansi, Luigi Priano e Mario Cucinella, e, novità di quest’edizione, l’appuntamento Mani e Materia – Il Design Inconsueto e la rassegna Best Houses Design.

