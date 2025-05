“Il coraggio della memoria” è il film che racconta le stragi naziste della Lunigiana

Mercoledì 21 maggio (ore 10.30), con il sostegno del Comune di Aulla nella sua suggestiva cornice della Sala Tobagi, verrà proiettato il docufilm “Il coraggio della memoria – Le stragi naziste di Fivizzano”, un’opera potente e necessaria firmata dal regista e compositore Leonardo Rosi. Il film, già presentato alla Biennale del Cinema di Venezia nel 2022, rappresenta un viaggio intenso nella memoria storica dell’Italia, ricostruendo con rigore e partecipazione gli eccidi del 1944 in Lunigiana.

La narrazione si snoda attraverso documenti inediti e testimonianze vive, fra cui spicca un’intervista al compianto giornalista d’inchiesta Franco Giustolisi, figura centrale nella ricerca storica sui crimini nazisti in Italia e autore di importanti rivelazioni su procedimenti giudiziari a lungo rimasti nell’ombra. Proprio grazie al lavoro di Giustolisi – di cui la giornalista Antonella Napoli è considerata erede morale – è stato possibile far emergere le responsabilità di undici ex ufficiali nazisti accusati di “concorso in violenza ed omicidi contro nemici” per le stragi di San Terenzo Monti, Vinca e Mommio, frazioni del comune di Fivizzano.

