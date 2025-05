Il cortometraggio lunigianese “Nel buio” finalista all’Italian Film Fedic

L’associazione culturale TaddeoFilm, con sede legale a Tresana, approda per la prima volta, con il suo nuovo cortometraggio Nel Buio, tra i finalisti dell’Italia Film Fedic, festival organizzato da Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) – quest’anno alla 75ma edizione – dedicato al cinema non industriale italiano. Nata nel secondo dopoguerra, la Fedic da decenni promuove il cinema come forma d’arte e come strumento di espressione civile, sostenendo autori

indipendenti e cineclub su tutto il territorio nazionale.

