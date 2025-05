“La scuola ti ascolta”, tavola rotonda alla “Città dei Papi” di Savona

Savona. Martedì 20 maggio alle ore 17 presso il Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, si terrà la tavola rotonda “La scuola ti ascolta… Esperienze e testimonianze”, a conclusione del progetto “A.S.S.O. Azioni per una Scuola che Sostiene e Orienta”, realizzato da un significativo e avanzato partenariato fra scuole di stato e paritarie.

Il progetto si è concentrato sul raggiungimento di due fondamentali obiettivi educativi: offrire un punto d’ascolto per studenti e famiglie, al fine di affrontare le dinamiche e le difficoltà nelle delicate fasi della crescita dall’infanzia all’adolescenza, e venire incontro alla domanda di aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche indispensabili per affrontare le sfide dell’”emergenza educativa”.

