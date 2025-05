Lotto con lo Spezia: i nomi dei vincitori, cerimonia di consegna la Picco

Fervono i preparativi per la consegna delle 14 maglie ufficiali dello Spezia Calcio che verranno date ai vincitori dell’edizione 2025 di Lotto con lo Spezia. L’evento è organizzato dall’associazione Tive6 e la data da segnare in calendario è il prossimo venerdì, 23 marzo alle 17.30, allo stadio Picco dove si terrà la cerimonia. Le maglie che verranno consegnate sono quelle ufficiali della stagione serie B 2024/25 donate dallo Spezia Calcio a #lottoconlospezia con l’obbiettivo di acquistare un monitor di sorveglianza delle funzioni vitali per Pediatria La Spezia Ospedale Gaslini.

“Grazie ai 6.500 euro di donazioni ricevute dai sostenitori dello Spezia, questa edizione sostenuta dalla vecchia gloria Sergio Ferretti, stabilisce il nuovo Record di sempre – spiegano da Tive6 -. Alla cerimonia saranno presenti i promotori di #lottoconlospezia, i dirigenti dello Spezia Calcio, una rappresentanza dì Pediatria La Spezia Ospedale Gaslini ed il sindaco Pierluigi Peracchini”.

