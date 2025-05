Media Valbisagno, territorio al bivio? Cafasso: “Bisogna seguire il bene comune, basta opere calate dall’alto”

Genova. La Val Bisagno potrebbe trovarsi ad un bivio, alle prese con quella che molti residenti percepiscono come un’ingiusta concentrazione di impianti impattanti sul territorio e un futuro incerto per le proprie infrastrutture. A parlarne è Giacomo Cafasso, candidato presidente per il municipio IV Media Valbisagno per Uniti per la Costituzione, alla prova delle urne dopo il mandato di consigliere municipale.

Cafasso, come vede il territorio della Media Valbisagno? Quali sono le prospettive di questa “periferia”?

“Vorrei partire da una situazione legata alla Val Bisagno, che continua a non cambiare e a non migliorare, anzi, a trovarsi in una condizione, secondo me, peggiore rispetto agli anni precedenti. Si continua a utilizzare la Val Bisagno come un luogo dove sistemare tutte le servitù e, nonostante cambino le amministrazioni, questi spazi sono sempre più grandi, legati alle servitù. Si danno autorizzazioni all’insediamento di impianti insalubri nella vallata.”

