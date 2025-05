Pallavolo M/ Admo Volley promosso in serie C

Da Amis Admo Lavagna Chiavari

E’ stata una giornata speciale, con il clima delle grandi occasioni ad aleggiare sulle tribune gremite del Parco Tigullio. Tanti, anche tra gli atleti tesserati, hanno scelto di partecipare all’epilogo di una stagione ben al di sopra delle aspettative per una squadra giovane, che partiva con l’obiettivo di ottenere la salvezza dopo che il ricambio generazionale aveva portato alla sostituzione di 5 elementi titolari. Ne era seguita la creazione di un gruppo di allenamento tutto nuovo, che ha cominciato la preparazione atletica già ad agosto tra dubbi attitudinali e normali problemi relativi all’inesperienza dei ragazzi, ai quali è stato richiesto un lavoro serrato su base giornaliera accolto subito con entusiasmo e propositività. E’ apparso presto chiaro che il percorso, nato per essere triennale, stava portando frutti in fretta e l’approdo ai playoff sembrava essere l’apice per un anno che doveva essere di adattamento alla categoria, per dei giocatori quasi tutti alla prima esperienza in un campionato regionale. Ma, stupendo anche se stessi, i ragazzi sono stati in grado di giocare dei playoff di altissimo livello con vittorie pesantissime su campi ostici come Carcare e Albisola, arrivando all’ultima giornata sulle ali dell’entusiasmo potendosi giocare il match-point in casa contro Sant’Antonio. In un contesto del genere è importante non dare per scontato che la partita di domenica è stata in assoluto la miglior prestazione annuale, a dimostrazione della crescita mentale di una compagine che non ha giocatori “over” tra quelli schierati nella gara decisiva. C dovevamo salvare…questo lo slogan sulle maglie indossate dai ragazzi a fine gara. Grazie alla vittoria contro il Sant’Antonio, con Imperia e Colombiera ad inseguire sperando in un passo falso dei nostri ragazzi obbligati a vincere da 3 punti, la Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo festeggia una promozione inizialmente inaspettata ma alla fine voluta a tutti i costi. Il futuro non può essere che roseo visti i risultati ottenuti anche dalla prima squadra, ringiovanita in agosto ma capace di competere alla pari con le più forti formazioni del palcoscenico regionale. Due parole, ma ne servirebbero tante di più, per uno staff che ha dedicato ai ragazzi tempo, parole e tanto tanto cuore: Massimiliano Pianigiani, head coach e guida vera di un gruppo giovanissimo; per Massimiliano è la terza promozione dalla Serie D in Serie C con 3 gruppi diversi. Massimiliano, cresciuto come giocatore sin dal minivolley nella nostra società, ormai da anni ha intrapreso il percorso da allenatore salendo tutti i gradini sino a diventare uno degli allenatori più preparati e promettenti del panorama ligure. Al suo fianco Luca Chiesa, anche lui ex giocatore, ora allenatore in crescita ma soprattutto anima di un gruppo che intorno a lui si è compattato superando piccole e grandi difficoltà nel corso della stagione. Complimenti davvero a tutti i ragazzi, allo staff e un ringraziamento alle famiglie che hanno seguito i ragazzi e sofferto con loro in questa lunga stagione. È solo l’inizio di un percorso, la strada è ancora lunga e c’è tanto lavoro da fare dal punto di vista tecnico, tattico e fisico ma i ragazzi hanno dimostrato di avere un grandissimo potenziale.

