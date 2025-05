Pesciolino blu, Gabbiano blu e l’Educamp multisport: a Lerici una nuova estate di campus

Il Comune di Lerici informa che per l’estate 2025 sono confermati sul territorio lericino i campus estivi dedicati a bambini e ragazzi residenti nel comune o che frequentano l’istituto comprensivo ISA10. Il Pesciolino Blu, dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e agli uscenti della Primavera, sarà attivo per tutto il mese di luglio dalle 7.30 alle 15.00. E’ invece rivolto agli alunni della primaria Gabbiano Blu, attivo in agosto dal 4 al 29 (esclusa la settimana di Ferragosto) dalle 08.00 alle 13.00. Il 27 maggio la scadenza dei termini per le domande per entrambi i servizi; la domanda da compilare per iscriversi al servizio è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lerici alla sezione Istruzione o News. Entrambi i servizi sono gratuiti. “Sono due servizi estivi attesi dalla cittadinanza che ne usufruisce in maniera stabile ormai da anni. Entrambi sono gratuiti e hanno come obiettivo quello di agevolare le famiglie lavoratrici nella gestione dei figli ma anche di coinvolgere i bambini in attività ludico-educative in cui possano confrontarsi e condividere esperienze ed emozioni, senza dimenticare l’inclusione”, afferma in una nota Laura Toracca, assessore all’Istruzione del Comune di Lerici.

Confermato anche il campus estivo multisport Educamp al campo sportivo di Falconara. “Il Summer Camp Educamp è una realtà ormai rodata, grazie all’organizzazione dell’associazione Stelle, acronimo di Santerenzo-Tellaro-Lerici, nata appositamente per curare il campo estivo – dichiara Massimo Carnasciali, assessore allo Sport -. L’amministrazione comunale, grazie all’assessorato all’Istruzione e quello allo Sport, finanzia le attività ricreative estive dei ragazzi con un contributo di 30mila euro, fornendo anche la logistica adatta all’attività come la tensostruttura posizionata al parco di Falconara. Questo perché crediamo nei valori della condivisione e della partecipazione oltre che naturalmente in quelli dello sport su cui vogliamo investire”.

L’Educamp avrà una durata di 8 settimane dal 16 giugno all’8 agosto ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, che saranno impegnati dalle 8.00 alle 17.00 nelle varie attività sportive proposte: si va da calcio, basket, nuoto, pallavolo, a canoa, arti marziali, scherma, ping pong, skate. “Ogni anno cerchiamo di introdurre nuovi sport per incuriosire ancora di più i partecipanti, perché provino quante più esperienze possibili – afferma Giselle Reginato, portavoce dell’associazione Stelle -. Non vediamo l’ora di accogliere tanti ragazzi per far loro vivere con serenità le giornate estive divertendosi, imparando a stare insieme e sfidando le loro capacità. Il nostro team è composto da istruttori qualificati e preparati alla gestione delle attività quotidiane oltre che specializzati nelle varie discipline sportive proposte”.

