Rifiuti Savona, Europa Verde: “Sui cassonetti intelligenti servono comportamenti virtuosi dei cittadini”

Savona. “Si leva ora qualche voce di disapprovazione nei confronti dei cassonetti intelligenti da parte di qualche cittadino del centro, che lamenta una criticità: diminuzione del decoro nelle ore serali dopo l’introduzione degli stessi.

Osservazioni che smorzano un poco la narrazione che vede i cittadini del centro come dei privilegiati a scapito della periferia costretta ai mastelli, ma che pongono in evidenza dei problemi comunque risolvibili. In precedenti interventi avevamo sottolineato come i cassonetti detti intelligenti comportano il rischio di diventare luoghi di accumulo nei casi di comportamenti incivili da parte del cittadino e nel caso di problematiche tecniche. Tuttavia il loro numero contenuto, limitati per ragioni logistiche e urbanistiche al centro città, permetterà di gestire eventuali criticità di questo genere, come avviene in altre città italiane”.

Così Europa Verde Savona torna sul tema del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nella città della Torretta, sul quale non mancano continue prese di posizione da parte dei cittadini.

