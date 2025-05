Skymetro, Gualco: “Sempre contraria. Progetto sbagliato, scomodo e inutile. Piciocchi non canti vittoria”

Genova. “Anche con il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il progetto dello Skymetro resta profondamente sbagliato. È una struttura enorme, con travi e pilastri che finiscono nel letto del Bisagno. Per costruirla si è dovuto forzare le regole urbanistiche sulle aree esondabili: un rischio inutile per il territorio. In più è scomoda da usare: corre dove non ci sono case, costringe ad attraversare il torrente e le stazioni saranno tutte sopraelevate, da raggiungere con ascensori e scale”.

Così si è espressa la candidata sindaca per Genova Unita Raffaella Gualco sul nulla osta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

» leggi tutto su www.genova24.it