Alla Rainbow Spezia il titolo ligure della D femminile, altra soddisfazione dopo la conquista della promozione

Con la 24ma vittoria su altrettante partite ufficiali in questa stagione pallavolistica, la Rainbow Spezia si aggiudica per 3 set a 0 anche il turno di ritorno del confronto col Quiliano, che aveva vinto il girone A, come la Rainbow il B. La formazione spezzina si aggiudica così il titolo ligure di Serie D femminile. Altra grande soddisfazione dunque, dopo la promozione in C, per coach Franco Saccomani e le sue ragazze. Qua sotto il tabellino:

RAINBOW SP – QUILIANO 3 – 0

SET: 25-17 / 25-10 / 25-17.

RAINBOW LA SPEZIA: Deste, Fiori, Grandeaux, Bottaini, Perchiazzi, Allegretto, Bencaster, Rossi, Benettini, Bado, Annarelli, Pasquali, liberi Pilli e Perini. All. Saccomani.

QUILIANO: Ramponi E., Cannizzaro, Magliano, Kthupi, Pastorino, Ramponi G., Zunino, Ganduglia, libero Frumento. All. Suglia.

ARBITRO: Rebecca Sabato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com