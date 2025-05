Aurelia Bis, Tafaria: “Tavolo permanente tecnico in Prefettura e salvaguardia occupazionale per 14 lavoratori”

“Da parte di Anas ci sono state conferme importanti nell’incontro avuto in Prefettura sull’Aurelia Bis della Spezia per il pagamento degli stipendi che non sono stati saldati da ICI: entro la prima settimana di giugno saranno regolarizzati e ringraziamo Anas”. Lo afferma Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, che aggiunge: “Adesso aspettiamo di capire il futuro di ICI, nel caso subentrasse un’altra azienda abbiamo chiesto la salvaguardia occupazionale per i 14 lavoratori che altrimenti sarebbero senza occupazione. Secondo aspetto, serve un tavolo tecnico permanente almeno una volta a settimana con tutti i soggetti interessati, compreso l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, per avere notizie aggiornate sul completamento dell’opera da parte del Commissario Straordinario Matteo Castiglioni”.

