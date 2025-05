Basta spendere soldi per riparare le pavimentazioni rovinate dal carico/scarico, il Comune vara un nuovo dispositivo di accesso e organizza dieci “hub” perimetrali

Da una parte la necessità di ridurre i danneggiamenti alla pavimentazione del centro città che oggi costa mezzo milione di euro all’anno soltanto per sostituire le parti compromesse, dall’altra dare un segnale di decoro urbano nei confronti dei residenti e dei turisti. La giunta comunale spezzina ha approvato un nuovo provvedimento per la consegna delle merci con la creazione di nuove aree di sosta dedicate che sarà in vigore a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 maggio con l’obiettivo di tutelare i pedoni, preservare, come detto, la pavimentazione ed evitare disagi per il ripristino. L’area pedonale del “Centro Torretto” è il punto di riferimento principale per cittadini, turisti e attività economiche, al tempo stesso l’aumento delle richieste di accesso (al momento parliamo di circa 800 permessi autorizzati) per le consegne ha reso necessario un intervento per garantire maggiore ordine, sicurezza e tutela del patrimonio urbano. Con questa nuova regolamentazione si stabilisce che i veicoli destinati al carico e scarico merci potranno accedere all’area pedonale soltanto nei giorni feriali, dalle 6 alle 12, e solo se muniti di apposito permesso in deroga, rilasciato secondo le modalità e le tariffe già previste. Divieto dunque per i festivi, salvo naturalmente casi di natura straordinaria. “Diamo una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, ordine e tutela del nostro centro storico, in particolare dell’area “Centro Torretto”, sempre più frequentata da cittadini e turisti. Negli ultimi anni, l’intensificarsi degli accessi veicolari per le operazioni di carico e scarico ha causato danni ricorrenti alla pavimentazione. I continui interventi di ripristino hanno comportato ingenti costi per le casse comunali, sottraendo risorse che potrebbero essere investite in altri servizi per la città, e conseguenti disagi per il ripristino. Per questo motivo, abbiamo ritenuto indispensabile una regolamentazione degli accessi, con orari limitati e una nuova organizzazione delle aree di sosta dedicate. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il necessario supporto alle attività economiche locali, dall’altro tutelare il patrimonio urbano e ridurre l’impatto economico degli interventi di manutenzione”, ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com