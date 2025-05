CasaPound, centrodestra e centrosinistra rimangono su fronti opposti. Fdi: “Non condividiamo la scelta di Peracchini, ma è legittima. Non c’è nessuna crisi”

Antifascismo, libertà e istituzioni. Sono questi gli argomenti scaturiti dalla discussione sulla manifestazione di CasaPound dei giorni scorsi e che hanno tenuto banco nella seduta di consiglio comunale di ieri sera per oltre due ore, senza che ci fosse il benché minimo spiraglio di un compromesso tra le diverse posizioni.

Numerosi gli interventi da parte dei consiglieri di centrosinistra, ai quali hanno fatto da contraltare quelli del sindaco Pierluigi Peracchini, di Fabio Cenerini e degli esponenti di Fratelli d’Italia, ai quali si è aggiunta sul finale la leghista Giulia Giorgi. Nessun intervento dal resto del centrodestra, che evidentemente si è riconosciuto nelle parole del primo cittadino.

La discussione sul tema più divisivo che possa attraversare le aule istituzionali italiane, ovvero la libertà di manifestare da parte di gruppi che si richiamano con orgoglio al Ventennio fascista, era iniziata con la comparsa di una mozione urgente a firma di Cenerini.

Il consigliere del gruppo misto di maggioranza chiedeva all’aula di esprimere biasimo nei confronti del presidente del consiglio Salvatore Piscopo per aver preso parte alla manifestazione “Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza!” con la fascia azzurra della presidenza.

“Il sindaco risponde del suo operato ai cittadini – ha dichiarato Cenerini – ma il presidente rappresenta tutti i consiglieri. Va bene che il centrosinistra ha detto che l’iniziativa era aperta a tutti, ma di fatto c’erano solo bandiere di una parte politica, dal Pd a Osa, con striscioni contro il governo. Sarebbe stato inopportuno comunque, ma è grave che sia andato là con la fascia. Ho visto il video di un giornale online che riprendeva tutta la manifestazione e non c’era una bandiera di centrodestra. Io non volevo essere a quella manifestazione e questo è l’ennesimo svarione istituzionale del presidente Piscopo”.

