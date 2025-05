Comunali, Bruzzone: “A Ponente solo servitù a danno dei cittadini, da lì parte il cambiamento”

Genova. Partire dal Ponente per cambiare la città. Ne è convinta Rita Bruzzone, consigliera comunale uscente del Partito Democratico, negli ultimi mesi anche vicepresidente del Consiglio e ora ricandidata alle imminenti elezioni comunali per un posto a Palazzo Tursi.

Perché si ricandida?

Scelgo di ricandidarmi perché credo che il mio compito non si fosse concluso. Come sanno tutti i genovesi, drammaticamente c’è stata una vicenda giudiziaria che ha interrotto la nostra attività amministrativa. Mi ricandido perché credo nel cambiamento, perché molte delle discussioni che sono state condotte in quell’aula mi hanno visto protagonista insieme ai miei compagni del Partito Democratico e all’opposizione. Credo che la nostra forza sia quella di portare ancora più forti questi temi e credo fortemente nel cambiamento e in Silvia Salis sindaca, per cui credo di poter dare un contributo, il mio contributo, con tutta la passione che possiedo.

