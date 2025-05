Giornata mondiale delle api, Coldiretti Liguria: “Scegliere miele 100% italiano per salvare api, agricoltura e apicoltori”

Liguria. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, che si celebra il 20 maggio, Coldiretti Liguria lancia un appello forte e chiaro: “Acquistare miele italiano, meglio se ligure, per sostenere gli apicoltori e salvaguardare un patrimonio fondamentale per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dell’agricoltura. A minacciare il settore non ci sono solo i cambiamenti climatici, ma anche le importazioni di miele straniero a basso costo e di dubbia qualità, che alimentano una concorrenza sleale e mettono in difficoltà migliaia di produttori onesti”.

“La Liguria è una regione strategica per l’apicoltura – affermano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale – Con una produzione che nel 2024 ha raggiunto 280 tonnellate, in lieve crescita rispetto al 2023 (+3%). Ma restano forti le criticità: la stagione primaverile è stata segnata da piogge frequenti e temperature instabili, che hanno compromesso molte fioriture. In particolare, l’erica è stata quasi assente, e l’acacia, su cui si basa gran parte del miele ligure, ha avuto risultati molto disomogenei. In alcune zone la raccolta è stata praticamente azzerata, in altre si spera in una lieve ripresa”.

