Il Finale resta in Promozione, Pastorino: “Compiuto un miracolo più grande di quello dell’anno scorso, Delfino è micidiale”

Ventimiglia. Serviva una prova di grande carattere al Finale per salvarsi definitivamente in Promozione. Dare continuità alle recenti uscite, in special modo alla gara di andata, per evitare brutte sorprese. Alla fine, proprio con una prestazione dall’alto livello caratteriale e di attenzione, i giallorossoblù ce l’hanno fatta: è salvezza.

Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente finalese, come sottolineano le parole di Stefano Pastorino: “Intanto faccio i complimenti al Ventimiglia, perché è una signora squadra quindi si merita i miei complimenti. Detto questo, sono un po’ stanco però sono felicissimo. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché la mia squadra è stata micidiale in queste due partite. La scorsa, purtroppo, non ho potuto dare una mano, e ho passato anche dei momenti in cui ero un po’ giù di morale, ma loro mi hanno fatto tornare la voglia e oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo. Anche perché era giusto così e ci meritiamo questa salvezza”.

