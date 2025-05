Il savonese Alessandro Scarpati eletto presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria

Savona. L’Ordine dei Geologi della Liguria ha recentemente rinnovato il proprio consiglio attraverso le elezioni: l’insediamento ufficiale è avvenuto lo scorso 13 maggio. Il nuovo presidente è Alessandro Scarpati, savonese, geologo libero professionista, che insieme ai membri del consiglio, composto da Luana Isella (vicepresidente), Alessandra Fantini (segretario), Giuseppe Canepa (tesoriere), e poi Sergio Aicardi, Federico Pittaluga, Sabrina Santini, Silvia Torchio e Andrea Vigo, guiderà l’Ordine fino al 2029.

“Un consiglio profondamente rinnovato – spiega Scarpati – che avrà tra gli obiettivi quello di rendere più partecipi gli iscritti alle attività dell’Ordine. Per questo motivo organizzeremo incontri in presenza, oltre a momenti di convivialità per scambiarsi idee e, soprattutto, coinvolgere maggiormente i giovani geologi”.

» leggi tutto su www.ivg.it