Municipi: le interviste a Federico Bogliolo e Giovanni Calisi, candidati presidente per il Levante

Genova. Non solo candidati sindaci: alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio i genovesi saranno chiamati al voto anche per eleggere i nuovi presidenti dei nove Municipi cittadini e la relativa composizione dei consigli municipali. Genova24 ha deciso di dare spazio anche ai candidati presidenti, in uno speciale in cui abbiamo messo a confronto sugli stessi temi i rappresentanti di centrodestra e di centrosinistra per capire meglio il programma messo a punto per amministrare il territorio.

Andiamo nel Municipio IX Levante, dove a contendersi il ruolo di presidente (in ordine alfabetico) sono Federico Bogliolo, candidato per il centrodestra, presidente uscente, e Giovanni Calisi candidato del centrosinistra, consigliere. Ai due candidati abbiamo chiesto le posizioni relative ad alcuni macrotemi al centro del dibatto del territorio

